EDICTO "ZAMBONI JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO ZAMBONI JOSE Y FUCO RUIZ, BLANCA S/ SUCESORIOS" Expte. MXP 14795/25

El juzgado Civil, Comercial
y Laboral, a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, ubicado en la
intercepción calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte
Caseros, Corrientes, correo
electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775427903, en las actuaciones "ZAMBONI
JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO ZAMBONI
JOSE Y FUCO RUIZ, BLANCA S/ SUCESORIOS"
Expte. MXP 14795/25, cita y emplaza a
herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de don JOSÉ ZAMBONI, M.I. N°
5.699.421 y de doña BLANCA FUCO RUIZ, M.I. N° 92.616.739, para que dentro del
plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado
abierto con el título que invocan, en la causa: "ZAMBONI
JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO ZAMBONI
JOSE Y FUCO RUIZ, BLANCA S/
SUCESORIOS" Expte. MXP 14795/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto
en la resolución N° 3023 de fecha 25 de junio de 2026, la cual
en su parte pertinente, dice: “…Publíquense los edictos pertinentes, conforme
art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan. (…)”. Fdo. Dr.
Julio Osvaldo Zamudio, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad
de Monte Caseros, Ctes.-
Monte
Caseros, Ctes. 30 de Junio de 2026
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Corrientes
Fecha: 2026 - 06 - 30
Hora: 09:30:35
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