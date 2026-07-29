EDICTO "CALGARO, DIONISIO JOSE S/ SUCESORIO” RECARATULADO: “CALGARO, DIONISIO JOSE Y SANGALLI, CLAUDIA CATALINA S/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 3.878/12

El Juzgado Civil y Comercial con Competencia en Familia, Niñez y Adolescencia a cargo del Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES, Secretaría Par de la Dra. MARIA PIA MARTURET, ubicado en calle Vicente Mendieta Nº 805, PB, de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, mail: jcivilcom-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, Teléfono 3775-427915, en las actuaciones “Sucesión: Dionisio José Calgaro y Claudia Catalina Sangalli”, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la causante CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I Nº 1.480.383, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa:"CALGARO, DIONISIO JOSE S/ SUCESORIO” RECARATULADO: “CALGARO, DIONISIO JOSE Y SANGALLI, CLAUDIA CATALINA S/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 3.878/12, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Resolución N° 4108 de fecha 01 de Julio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “… 3) Estando acreditado el fallecimiento de Doña CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I. N° 01.480.383 con acta de defuncion, DECLÁRASE ABIERTO el JUICIO SUCESORIO AB INTESTATO de Doña CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I. N° 01.480.383.- … 5) atento a ello PUBLÍQUENSE EDICTOS citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, por el término de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de amplia circulación local en el lugar del proceso, de hacerlo en un diario digital deberá consignar los links correspondiente al dominio de las publicaciones edictales a fin de constatar las mismas, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan, debiendo transcribirse la parte pertinente de la providencia que ordena la apertura del proceso sucesorio y la que ordena la publicación del presente edicto.- … Notifíquese.- (Fdo.) Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES - Juez Civil y Comercial comp. en Familia, Niñez y Adolescencia - Monte Caseros Ctes - Dra. MARIA PIA MARTURET Prosecretaria - Secretaria Par”.-
MONTE CASEROS (CTES.), 08 de JULIO de 2026.-
Dra. MARIA PIA MARTURET
Pro - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial
Familia, Niñez y Adolescencia
Monte Caseros - Corrientes
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