13 de junio de 2026

EDICTO "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/ SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11"

El juzgado Civil Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,  teléfono. (03775) 427904, en las actuaciones "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/ SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11" cita y emplaza herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra CRISANTA ETELVINA MOLINA M.I.Nº 4.298.871, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11” en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución  N° 2451 de fecha 1 de junio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos por el término de ley, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la misma para que dentro de los treinta días los acrediten. Notif. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio (Juez). ------------------------

                                                       Monte Caseros, 08 de junio de 2026

                                                    

                                                Firmado digitalmente por

                                                         Dra. RABELLA MARIA HAYDEE

                   Secretaria

                                                            Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                      Monte Caseros - Ctes.

                               Fecha: 2026 - 06 08

                        Hora:  07:51:23


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