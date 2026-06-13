EDICTO "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/ SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11"

El juzgado Civil Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono. (03775) 427904, en las actuaciones "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/ SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11" cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra CRISANTA ETELVINA MOLINA M.I.Nº 4.298.871, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "YARDIN, JOSE FORTUNATO S/SUCESORIO - ACUMULADO: MOLINA CRISANTA ETELVINA - EXPTE. MXP Nº 15513/26. Expte MXP 2367/ 11” en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 2451 de fecha 1 de junio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos por el término de ley, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la misma para que dentro de los treinta días los acrediten. Notif. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio (Juez). ------------------------
Monte Caseros, 08 de junio de 2026
Firmado digitalmente por
Dra. RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 08
Hora: 07:51:23
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