EDICTO “GONZALEZ IRENE S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15434/26

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil,
comercial y laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en
calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo
electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “GONZALEZ IRENE S/ SUCESORIO"
Expte. Nº 15434/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la
herencia de la Sra. IRENE GONZÁLEZ, M.I.
N° 5.132.230, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten
y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que
invocan, en la causa: “GONZALEZ IRENE S/
SUCESORIO" Expte. Nº 15434/26, en trámite por ante el Juzgado
mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 1721 de fecha 27 de Abril de 2026;
en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el
fallecimiento de doña IRENE GONZÁLEZ,
M.I. N° 5.132.230; resultar el Juzgado competente para entender en el
proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada,
declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos
pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1)
día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia
circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. FDO. DR JULIO O
ZAMUDIO JUEZ. -
Monte Caseros Ctes, 12 de Mayo del 2026
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 05 -12
Hora: 09:58:26
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