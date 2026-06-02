2 de junio de 2026

EDICTO “GONZALEZ IRENE S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15434/26

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “GONZALEZ IRENE S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15434/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la Sra. IRENE GONZÁLEZ, M.I. N° 5.132.230, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “GONZALEZ IRENE S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15434/26, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 1721 de fecha 27 de Abril de 2026; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña IRENE GONZÁLEZ, M.I. N° 5.132.230; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. FDO. DR JULIO O ZAMUDIO JUEZ. -

                                                 Monte Caseros Ctes, 12 de Mayo del 2026

Firmado digitalmente por

RABELLA MARIA HAYDEE

Secretaria

Juzgado Civil, Comercial y Laboral

Monte Caseros - Ctes.

Fecha: 2026 - 05 -12

Hora: 09:58:26

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