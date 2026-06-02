2 de junio de 2026

EDICTO “GIMENEZ EULALIO JUSTO S/ SUCESORIO” Expte. 15470/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta, secretaría N°1 a cargo de la Dra. Naomi Rosa Vallejos, CP 3220 de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427904, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y/a todos los que se consideran con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. EULALIO JUSTO GIMENEZ, M.I.  N° 5.708.901, para que dentro del término de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “GIMENEZ EULALIO JUSTO S/ SUCESORIO” Expte. 15470/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución Nº2184 de fecha 18 de mayo de 2026, la cual en su parte pertinente dice: “Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan.”

 

                                                                          Monte  Caseros, Corrientes,  28  de    mayo  de 2026.



                                                                                               Firmado digitalmente por

                                                                                               VALLEJOS NAOMI ROSA

                                                                                               Secretaria

                                                                                                Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                                                                                Monte Caseros - Ctes.

                                                                                                Fecha:  2026 - 05 - 28

                                                                                                Hora: 10:57:06

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