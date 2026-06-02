EDICTO “GIMENEZ EULALIO JUSTO S/ SUCESORIO” Expte. 15470/26

El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO,
ubicado en calle Vicente Mendieta, secretaría N°1 a cargo de la Dra. Naomi Rosa
Vallejos, CP 3220 de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427904, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y/a todos los que se consideran con derechos sobre los bienes de la
herencia del Sr. EULALIO JUSTO GIMENEZ, M.I.
N° 5.708.901, para que dentro del
término de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio
declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “GIMENEZ EULALIO JUSTO S/ SUCESORIO” Expte. 15470/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así
se ha dispuesto en la resolución Nº2184 de fecha 18 de mayo de 2026, la cual en
su parte pertinente dice: “Publíquense los edictos pertinentes, conforme
art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan.”
Monte Caseros, Corrientes, 28 de mayo de 2026.
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 05 - 28
Hora: 10:57:06
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