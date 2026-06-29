CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
25 DE JUNIO DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Galeano, Noelia Isabel).
1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Entrega de la Declaración Nº 08/26 Declarar de Interés Municipal la Festividad en honor a San Cayetano
3. Entrega de la Declaración Nº 09/26 Declarar de Interés Municipal la 5º Expo- Clásica 2.026
4. Entrega de la Declaración Nº 06/26 y reconocimientos a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina, delegación Monte Caseros por la valiente actuación en la madrugada del 2 de abril de 2.022:
• Ayudante de segunda Facundo Damián Cabral.
• Sub Oficial Mayor Walter Ramón Gómez.
• Sub Oficial Mayor Daniel Eduardo Ojeda.
5. NOTAS VARIAS:
• De la Sra. Paula Eberhart
• Del Rotary club Monte Caseros sobre invitación a cambio de autoridades.
6. RESOLUCIÓN INTERNA: Sobre feria Administrativa Concejo Deliberante.
7. NOTAS del D.E:
•
8. DESPACHOS DE COMISIONES:
• De Legislación y Hacienda: Sobre Proyecto de Ordenanza: Regulación de sitios baldíos.
9. PROYECTOS INGRESADOS:
• De Declaración: Sobre Declarar de Interés Municipal la Carrera 7k por el 216º Aniversario de la Prefectura.
• De Resolución: Sobre pedido de Informe de Auditorías Del Tribunal de cuentas de la Provincia de Corrientes.
• De Ordenanza: Sobre creación de la defensoría de los vecinos.
• De Ordenanza: Sobre modificación del sentido de circulación de la Calle Gran Malvina.
• De Resolución: Sobre pedido de informe vehículos a nombre de la Municipalidad de Monte Caseros.
• De ordenanza: Creación registro Municipal de Prestadores de Servicios y Profesionales de Monte Caseros.
• De Declaración: Sobre Declarar de Interés el 2º Congreso de Ceremonial y Protocolo.
• De Resolución: Sobre limpieza canalón Calle Entre Ríos al sur.
10. Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Galeano, Noelia Isabel).
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