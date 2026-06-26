FALLECIMIENTO

CAMISASCA, CARLOS ALFREDO q.e.p.d.
Falleció el 25 de Junio del 2026 a los 69 años de edad.
Su Esposa: CAPPELLETTI, SILVIA GRISELDA
Sus Hijos: VERÓNICA, MATIAS Y DANIEL
Sus Hermanos: JORGE Y CRISTINA
Familiares demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 26 de Junio a las 11:30 horas Sala "A"
SUS RESTOS SERÁN VELADOS A PARTIR DE LA 23:30 HORAS
Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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