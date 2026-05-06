Plus Unificado: Gobierno de Corrientes paga adicional de mayo
El Adicional Remunerativo de $110 mil por agente, activo, jubilado y pensionados, se abonará entre el 7 y 13, inclusive, de este mes. El beneficio es parte del Ingreso Salarial Mensual que paga la Provincia.
Entre este jueves 7 y el miércoles 13, el Gobierno de Corrientes abonará el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil correspondiente a mayo. El beneficio alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.
Con el Plus de Refuerzo y el sueldo, el Plus Unificado conforma el Ingreso Salarial Mensual que perciben los agentes de la administración pública provincial de Corrientes.
El cronograma de pago comienza este jueves 7, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en los números 0 y 1. El viernes 8, será el turno de aquellos con DNI finalizados en 2 y 3.
En tanto que, aquellos con documentos terminados en 4 y 5 cobrarán el lunes 11; este tramo estará disponible desde el sábado 9, a través del homebanking de la caja sueldo de cada agente y de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.
El cronograma continúa el martes 12, jornada de pago a aquellos con DNI terminados en 6 y 7; y finalizará el miércoles 13, día que cobrarán quienes tengan el documento con 8 y 9.
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