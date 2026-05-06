Corrientes crea el Instituto de Modernización e Innovación para simplificar el Estado
Con la modernización como eje, el Gobierno presentó el nuevo Instituto, que optimiza la gestión de políticas públicas y de los servicios, reduce la burocracia y transparenta los datos. A través de convenios firmados con la UNNE, se apunta a esa transformación que sirva para potenciar el desarrollo económico regional. “Queremos que el Estado esté en el teléfono de cada Correntino”, enfatizó el Gobernador.
El gobernador Juan Pablo Valdés presentó este martes de manera formal la puesta en funcionamiento del Instituto de Modernización e Innovación, un organismo con el cual el Gobierno de Corrientes optimiza la gestión de políticas públicas y de los servicios, reduce la burocracia y transparenta los datos. El mandatario anunció que el Instituto funciona bajo la presidencia de Juan Francisco Bosco, y subrayó que se esperan los primeros pasos del Instituto en marcha en menos de un mes. El mandatario además encabezó la firma de acuerdos para aplicar Inteligencia Artificial en el Estado y simplificar los trámites administrativos. Con la asistencia técnica de la UNNE, la Provincia busca digitalizar servicios y fortalecer los parques tecnológicos para potenciar el desarrollo económico regional.
“Queremos que el Estado termine en el teléfono de cada correntino”, sintetizó el gobernador Juan Pablo Valdés en el acto realizado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, en el cual se presentó de manera formal la creación del Instituto de Modernización en Innovación (IMI).
Trasformación digital
El presidente del IMI, Francisco Bosco, detalló que el objetivo es alcanzar una transformación digital que incluya la democratización de la firma digital y el análisis de datos para optimizar la toma de decisiones. Según destacó Bosco, la meta es lograr una simplificación burocrática real para que los ciudadanos y empresarios “dejen de perder tiempo en trámites y se enfoquen en lo primordial, que es potenciar la economía y generar empleo”.
El eje central del acuerdo con la UNNE es la creación del organismo que, entre otras cosas, coordinará la aplicación de Inteligencia Artificial en la administración pública y fortalecerá las metas trazadas en el Pacto Corrientes 2030. La rúbrica, encabezada por el Gobernador Juan Pablo Valdés y el Rector de la UNNE, Gerardo Omar Larroza, contempla un Convenio Marco de Cooperación y acuerdos específicos para convertir a la provincia en un polo de innovación técnica y transparencia.
Esta sinergia busca integrar tecnología en nuevas oportunidades de negocios, redefinir la gestión pública y potenciar los parques tecnológicos para atraer capitales internacionales mediante una reingeniería normativa que garantice seguridad jurídica. El plan subraya la intención de abrir la economía correntina al entorno global, propiciando la formación de empresas con alto valor tecnológico.
Durante el acto, Valdés enfatizó que la creación del flamante instituto responde a un compromiso de gestión para lograr un Estado más eficiente, práctico y sencillo. El mandatario subrayó la importancia de unificar áreas de modernización que anteriormente trabajaban de manera dispersa y avanzar hacia la digitalización total. Al respecto, aseguró que “queremos que el Estado provincial termine en el teléfono de cada correntino”. En ese sentido, Valdés estableció un plazo estimado entre 20 y 30 días para iniciar con el funcionamiento de este nuevo organismo con un trabajo a pleno.
Valdés también hizo hincapié en la necesidad de reducir la burocracia mediante el trabajo conjunto con la Legislatura y los ministerios para simplificar trámites. Asimismo, valoró el aporte del talento local en áreas como la Inteligencia Artificial. Además, convocó a los sectores público, académico y privado a construir una visión compartida del futuro provincial. En esa línea, anticipó que ya se proyectan vínculos con instituciones internacionales, como la Universidad de Nueva York, para fortalecer el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos de excelencia.
Compromiso de la UNNE
El nuevo esquema de trabajo contará con el respaldo académico de la UNNE, que por otra parte se comprometió también en otro convenio como un ente auditor independiente a través del Observatorio de Políticas Públicas del Nordeste. El ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, destacó que el organismo se basa en ejes de modernización e inclusión para “adaptarnos a las nuevas tecnologías y brindar servicios de una manera más eficaz, transparente y rápida”.
Por su parte, el rector Gerardo Omar Larroza reafirmó el compromiso de la universidad de poner todas sus capacidades “en pos del bienestar y el progreso de los correntinos”, destacando la importancia del equipo de IA de la universidad para apuntalar el proceso de modernización con absoluta transparencia. El plan incluye desde el diagnóstico de capacidades institucionales hasta la capacitación de los cuadros técnicos del Estado, garantizando que los desarrollos generados queden bajo titularidad de la Provincia para asegurar la soberanía tecnológica de Corrientes.
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