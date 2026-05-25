Multitudinario desfile en la Costanera: una postal de celeste y blanco
En el marco de los actos conmemorativos por el 25 de Mayo, este lunes por la mañana se realizó el tradicional desfile cívico-militar en la Costanera General San Martín de la ciudad de Corrientes. La actividad fue encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés y contó con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.
En el desfile participaron alumnos de escuelas primarias, excombatientes de Malvinas y efectivos de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Policía de Corrientes, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Bomberos y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Miles de familias formaron parte del circuito dispuesto sobre la Costanera, en el tramo comprendido entre la avenida 3 de Abril y la calle Junín.
En la oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la ministra de Educación, Ana Miño, el intendente municipal, Claudio Polich, funcionarios provinciales, legisladores y autoridades municipales, quienes presenciaron el paso de las distintas delegaciones que formaron parte de la jornada patriótica.
Al finalizar el desfile, al tomar contacto con la prensa, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el acompañamiento de las familias durante el desfile patrio y aseguró que la fecha "marca lo que somos, pero también lo que queremos ser". En ese sentido, llamó a "seguir empujando, trabajando y soñando" con una provincia "pujante, con trabajo y llena de oportunidades".
Además, el mandatario provincial sostuvo que "tenemos que mantenernos unidos" y remarcó la importancia de mantener vivas las fechas patrias "para no olvidarnos de la historia y recordar todos los días que tenemos un norte". Además, afirmó que existe "la obligación de cambiar el destino de los argentinos" a través del trabajo diario.
Al respecto de los festejos patrios, la ministra de Educación, Ana Miño, expresó su felicidad por la participación de las instituciones educativas "en este día tan importante para nuestra Patria" y a la vez explicó que las escuelas primarias son las que desfilan el 25 de Mayo acompañadas por sus docentes: "es un día para manifestar nuestro amor a la Patria en cada símbolo y acto patrio".
Con mucho color y aroma a Patria
Las familias se adueñaron de la Costanera y le dieron al desfile su postal más cálida. Entre sillas plegables, termos compartidos, chicos curiosos y grupos acomodados en cada rincón disponible, el paseo comenzó a poblarse lentamente de esa escena cotidiana que transforma cualquier acto oficial en un verdadero encuentro popular.
A la orilla del río, las pequeñas banderas celestes y blancas iban y venían entre las manos de los más chicos, aportando destellos de color patrio a una celebración que trascendió el desfile y terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta de la ciudad.
Una espectadora de la localidad de El Colorado, Formosa, que participó de la jornada dijo que "vine porque mi nieta tenía que desfilar, estoy orgullosa, muy lindo el desfile", y agregó que "la organización fue muy buena".
Por su parte, Víctor Legunda, tutor de un alumno del Colegio Santa Ana, resaltó que "la organización es muy buena".
Además, Silviana González, profesora de Educación Física del Instituto Fe y Alegría del Nivel Primario, resaltó el acompañamiento de los tutores con los alumnos, y dijo que esto "ayuda a que los chicos sepan y reconozcan los actos patrios".
De esta manera, culminaron las actividades oficiales organizadas por el Gobierno provincial en homenaje a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
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