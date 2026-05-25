El gobernador instó a "seguir aportando a la historia desde la transformación"
En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Juan Pablo Valdés presidió este lunes los actos conmemorativos en la capital correntina junto al vice gobernador, Pedro Braillard Poccard y al intendente Claudio Polich.
La jornada comenzó con el toque de diana y continuó en la Plaza 25 de Mayo, donde Valdés encabezó el izamiento de la Bandera Nacional ante una formación especial. El Himno Nacional fue interpretado por el tenor Lisandro Palomo, con acompañamiento de la banda del Batallón de Comunicaciones 121 de Mercedes. Luego, las autoridades depositaron una ofrenda floral al pie del monumento al General San Martín.
Posteriormente, el mandatario recibió a vecinos en el patio de la Casa de Gobierno para fotografías y participó de la tradicional chocolatada junto a alumnos, docentes y funcionarios, antes de dirigirse a la Iglesia La Merced para el Tedeum.
Ante la prensa, Valdés aprovechó la fecha para trazar un mensaje político-económico: apostando por "el cambio de la matriz productiva" de Corrientes y la construcción de "nuevas industrias", y llamó a "soñar grandes cosas" para la provincia.
Asimismo, el Gobernador instó a revalorizar hoy y siempre, el legado de quienes dieron su vida por la libertad y la grandeza de nuestra Patria.
Por otra parte, en el Tedeum realizado en la Iglesia La Merced de Capital, monseñor Adolfo Larregain en su homilía llamó a construir una patria con unidad, libertad y reconstrucción social.
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