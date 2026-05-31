CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

Izamiento
del Pabellón Nacional (Bernis, Iñaki José).
1.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De vecinos de Barrio San Ramón
Sur.
·
De vecinos de Barrio Belgrano.
3.
NOTAS del
D.E:
·
Sobre Proyecto de Ordenanza: ratificación
de la suscripción realizada por el D.E a los planes de ahorro con la empresa
Ayala Automotores.
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De Ordenanza:
sobre Creación del Programa Municipal de Prevención de Estafas Virtuales.
·
De ordenanza:
sobre estacionamientos para personas con discapacidad.
·
De Declaración:
Sobre reconocer y destacar las valientes actuaciones de personal de la
Prefectura.
·
De Declaración:
sobre declarar de interés municipal al 1º “Campeonato Provincial de Ajedrez de
Escuelas”.
·
Proyecto de
Resolución: sobre puesta en valor del busto de Manuel Belgrano.
·
De Resolución: sobre
cumplimiento de la ordenanza nº 2.001/07.
6.
Arrío Pabellón Nacional.
(Concejal Bernis, Iñaki Jose).
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