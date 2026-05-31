31 de mayo de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
28 DE MAYO DE 2026

Izamiento del Pabellón Nacional (Bernis, Iñaki José).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De vecinos de Barrio San Ramón Sur.

·         De vecinos de Barrio Belgrano.

 

3.    NOTAS del D.E:

·         Sobre Proyecto de Ordenanza: ratificación de la suscripción realizada por el D.E a los planes de ahorro con la empresa Ayala Automotores.

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·          

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: sobre Creación del Programa Municipal de Prevención de Estafas Virtuales.

·         De ordenanza: sobre estacionamientos para personas con discapacidad.

·         De Declaración: Sobre reconocer y destacar las valientes actuaciones de personal de la Prefectura.

·         De Declaración: sobre declarar de interés municipal al 1º “Campeonato Provincial de Ajedrez de Escuelas”.

·         Proyecto de Resolución: sobre puesta en valor del busto de Manuel Belgrano.

·         De Resolución: sobre cumplimiento de la ordenanza nº 2.001/07.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Bernis, Iñaki Jose).


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