EDICTO "SISI EMA MARIA S/ SUCESORIO" EXPTE MXP 15483/26

El juzgado civil comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono. (03775) 427904, en las actuaciones "SISI EMA MARIA S/ SUCESORIO" EXPTE MXP 15483/26 cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra EMA MARÍA SISI M.I N° 4.496.197, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "SISI EMA MARIA S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15483/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución, la cual en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio (Juez). Dra. Naomi Rosa Vallejos (Secretaria).-------------
Monte Caseros, 19 de mayo de 2026
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 05 - 19
Hora: 12:30:16
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