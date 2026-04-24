Valdés presentó ante cámaras empresariales el proyecto de la planta de fibra de pino de alta calidad
Con una inversión de USD 2.000 millones, la llegada de Arpulp a Ituzaingó marca un hito histórico para la industria argentina. El gobernador Juan Pablo Valdés reunió a referentes de la empresa y el sector privado local para analizar los beneficios que traerá a Corrientes con la generación de 13.000 empleos.
Con el auditorio Julián Zini como punto de encuentro, el gobernador Juan Pablo Valdés convocó a los principales referentes de cámaras empresariales y entidades vinculadas con el sector forestal e industrial de la provincia, y los reunió con representantes de Arpulp S.A. empresa que instalará una planta de fibra de pino de alta calidad en Corrientes. Analizaron las oportunidades que tendrá el sector privado correntino en esta nueva etapa de industrialización para Corrientes.
El mandatario dejó en claro que la llegada de esta fábrica trasciende las gestiones de gobierno: es un proyecto que demanda la participación activa del sector privado local para capitalizar cada eslabón de la cadena de valor y generar un crecimiento genuino.
Sinergia empresarial
La visión del Ejecutivo apunta a que el impacto de Arpulp no sea un fenómeno aislado, sino que fortalezca a todos los sectores correntinos de manera integral. “El sector privado va a tener que generar sus propias inversiones para brindar servicios e insumos, y de ese modo aprovechar con empresas correntinas el impulso de esta nueva industria”, enfatizó Juan Pablo Valdés ante referentes de la FEC, FECORR, AFOA y APEFIC. Esta sinergia económica se traduce en un efecto multiplicador estimado en 13.000 puestos de trabajos directos e indirectos, dinamizando sectores como el transporte, la construcción, la hotelería y la logística entre otros.
Francisco Torres Cayman, representante de la Asociación Forestal Argentina, calificó el desembarco como “un cambio de paradigma total”, y destacó que “no es solamente un proyecto para Corrientes; será el proyecto forestal-industrial más grande del país”. Esta escala posiciona a la provincia en un mapa internacional de vanguardia. En coincidencia, Roberto Báez, presidente de Fecorr, celebró la transversalidad del impacto económico al señalar que “esto nos compete a todos y nos va a dar trabajo a todos”, reflejando el optimismo del sector privado ante la magnitud del desafío.
El empleo del futuro
Durante el encuentro, el Gobernador Valdés subrayó la importancia de integrar a las empresas locales en el proyecto, y remarcó la necesidad de fortalecer la formación técnica de los correntinos a través de la articulación entre el Estado, el sistema educativo y el sector productivo para dar respuesta a la demanda de mano de obra especializada que tendrá la iniciativa.
En sintonía, Fernando Correa, Director del proyecto, subrayó que el objetivo central es desarrollar las condiciones para que los jóvenes talentos “en un futuro no se tengan que ir y que tengan un puesto de trabajo de calidad en su provincia”. Alejandra Aranda, CEO de la firma, también puso el foco en la articulación con el sistema educativo y universidades: “Ya estamos dialogando con el sector educativo para que puedan prepararse en función de las necesidades que va a tener una empresa de estas características”, explicó.
El encuentro contó con la participación de la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC), la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) y la Asociación Forestal Argentina (AFOA) entre otras entidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario