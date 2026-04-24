A partir del 24, Gobierno de Corrientes paga sueldos de abril
Los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados, percibirán sus haberes de abril entre este viernes 24 y el jueves 30. Con la ejecución de este cronograma, el Gobierno de Corrientes completa el pago del Ingreso Salarial Mensual que se conforma con el sueldo y los adicionales remunerativos.
Este viernes 24 comienzan a percibir aquellos agentes provinciales con Documento Nacional de identidad terminados en números 0 y 1. El lunes 27 se pagará a aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; este tramo estará disponible el sábado 25 a través del homebanking de cada cuenta sueldo y, también, en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.
El cronograma continúa el martes 28, jornada que cobrarán los agentes con documentos terminados en 4 y 5; el miércoles 29, percibirán quienes tengan 6 y 7.
El pago del sueldo de abril finalizará el jueves 30, día que percibirán los agentes, activos, jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9.
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