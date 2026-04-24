Valdés participó de las celebraciones por el aniversario de la Proclamación de la Virgen de Itatí
En el marco de una de las celebraciones religiosas más significativas de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés participó de la misa por el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de la provincia, en la localidad de Itatí.
Durante la jornada, el mandatario destacó la importancia de acompañar a las comunidades que cada año peregrinan hacia la basílica -como es el caso de los peregrinos a caballo provenientes de San Cosme, Paso de la Patria y Santa Ana que participan de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos-, en una manifestación de fe profundamente arraigada en la identidad correntina.
En ese sentido, remarcó la participación de localidades como Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme, que forman parte de la tradicional peregrinación conocida como la “de los tres pueblos”.
“En estos tiempos de modernidad, lo más importante es no perder nuestra identidad”, sostuvo Valdés resaltando el valor de la fe como elemento cohesionador de la sociedad.
Reunión con intendentes y agenda regional
En paralelo a las actividades litúrgicas, el gobernador mantuvo un encuentro con el intendente local y jefes comunales de localidades vecinas.
Según explicó, la reunión permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunta, basada en el diálogo y la articulación regional.
Obras y mejoras para potenciar el turismo
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el desarrollo de infraestructura en Itatí, especialmente orientada a mejorar la experiencia de los visitantes en pos de darle puesta en valor a los espacios públicos, incluyendo la mejora de plazas, la instalación de sanitarios y la reorganización del sector de puesteros.
Valdés concluyó que estas inversiones son fundamentales para consolidar a Itatí como un destino religioso y turístico de referencia, garantizando mejores condiciones tanto para los visitantes como para la comunidad local.
Valorización de la fe
El intendente de Itatí, Francisco Romero destacó la visita del mandatario provincial “a esta hermosa fiesta que estamos viviendo” donde se revaloriza la cultura y la fe.
Además de la celebración religiosa, el jefe comunal local junto al gobernador mantuvo una reunión institucional donde se hablaron sobre proyectos de infraestructura para la localidad.
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