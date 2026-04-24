Valdés habilita la comercialización en farmacias del aceite medicinal de Caá Cannabis
El gobernador Juan Pablo Valdés anunció el inicio de la comercialización del medicamento producido por Caá Cannabis en la provincia, con visión de poder exportar en el futuro. Con una fórmula optimizada y procesos certificados, la provincia busca garantizar que el tratamiento esté disponible para todos los pacientes a partir de mayo.
Corrientes consolidó un avance determinante en su política de salud y soberanía productiva al presentar la nueva etapa del proyecto Caá Cannabis. En una jornada de actualización técnica, el gobernador Juan Pablo Valdés oficializó el relanzamiento del aceite medicinal correntino, y anunció que el producto llegará a las góndolas de las farmacias en mayo, ampliando el alcance que ya tiene en el sistema hospitalario.
El mandatario resaltó el valor del conocimiento local y la continuidad de esta política de Estado: "Es un proyecto muy interesante que arrancó en 2018 y que hoy empieza un nuevo proceso. Es trabajo correntino, producción correntina y talento correntino aplicado a la medicina", sostuvo. Valdés subrayó que, aunque el aceite se distribuye gratis en el sistema público desde agosto de 2025, la comercialización en farmacias es un paso clave ante la espera de marcos nacionales más flexibles. "Seguimos esperando normativas más abiertas que permitan que este medicamento llegue a personas que lo necesitan en Argentina, pero estamos muy contentos porque ya estamos firmando el convenio para que los pacientes correntinos puedan disponer de él en farmacias", expresó.
Calidad internacional y rigor científico
La consolidación de Caá Cannabis responde a una evolución técnica que garantiza la estabilidad del producto, bajo normas de calidad ISO 9001. El titular de la entidad, Claudio Anselmo, detalló que el proceso integral asegura una materia prima segura: “Fueron años muy intensos. Vamos a seguir avanzando hacia nuevos productos con otras concentraciones, ya que esta es una decisión política de salud pública”.
Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, calificó esta fase como un relanzamiento de un producto de "altísima calidad", cuya mayor durabilidad facilita la logística hacia los hospitales de toda la provincia. En sintonía, el especialista Alejandro Anderson valoró el potencial del aceite "full spectrum" rico en CBD y su uso interdisciplinario: “Odontólogos, kinesiólogos y veterinarios también pueden incorporar estas herramientas para mejorar la atención de sus pacientes”, dijo.
En un contexto de incertidumbre para proyectos similares en otras regiones, Valdés ratificó el compromiso provincial: "Nosotros no vamos a abandonar ningún programa que creamos que tiene futuro para los correntinos, y eso es una inversión que se hizo apostando al talento y al conocimiento. Hay que seguir trabajando y lograr que Corrientes también pueda exportar cannabis". Con esta expansión, la provincia se posiciona como referente, transformando ciencia y producción en bienestar social accesible.
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