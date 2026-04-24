CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

Izamiento del
Pabellón Nacional (Retamal, Pablo Nicolás).
1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
Del Grupo Ambientalista “Arbolando” sobre la importancia y el cuidado
del arbolado urbano.
·
De Comerciantes de Monte Caseros.
3.
NOTAS del D.E:
·
P. de Ordenanza transferencia de inmueble a favor de la Sra. Palmira
Amelia Garat.
·
4.
DESPACHOS DE
COMISIONES:
5.
PROYECTOS
INGRESADOS:
·
De Declaración: sobre declarar de interés la Muestra de las obras de
Matías Astarloa.
·
De Ordenanza: sobre Programa Municipal “Prevención de suicidio y
abordaje integral de salud mental”.
·
De Declaración: sobre declarar de interés los festejos por el 53º
Aniversario de la Escuela Agrotécnica.
·
De Declaración: sobre declarar de interés cultural municipal el libro:
“La Ranita Palmira”.
·
De Resolución: sobre reparación de calle General Paz.
·
De Declaración: sobre apoyo a la oficina meteorológica de Monte Caseros.
·
De Ordenanza: sobre cultura vial
·
De Ordenanza: sobre erradicación del basural a cielo abierto en Barrio
Belgrano.
·
De Resolución: sobre pedido de informe al D.E sobre obras de pavimentación.
6. Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Retamal Pablo Nicolas).
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