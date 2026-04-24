24 de abril de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
23 DE ABRIL DE 2026

 Izamiento del Pabellón Nacional (Retamal, Pablo Nicolás).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         Del Grupo Ambientalista “Arbolando” sobre la importancia y el cuidado del arbolado urbano.

·         De Comerciantes de Monte Caseros.

3.    NOTAS del D.E:

·         P. de Ordenanza transferencia de inmueble a favor de la Sra. Palmira Amelia Garat.

·          

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Declaración: sobre declarar de interés la Muestra de las obras de Matías Astarloa.

·         De Ordenanza: sobre Programa Municipal “Prevención de suicidio y abordaje integral de salud mental”.

·         De Declaración: sobre declarar de interés los festejos por el 53º Aniversario de la Escuela Agrotécnica.

·         De Declaración: sobre declarar de interés cultural municipal el libro: “La Ranita Palmira”.

·         De Resolución: sobre reparación de calle General Paz.

·         De Declaración: sobre apoyo a la oficina meteorológica de Monte Caseros.

·         De Ordenanza: sobre cultura vial

·         De Ordenanza: sobre erradicación del basural a cielo abierto en Barrio Belgrano.

·         De Resolución: sobre pedido de informe al D.E sobre obras de pavimentación.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Retamal Pablo Nicolas).

 


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