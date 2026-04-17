El Gobierno destina $4.400 millones para infraestructura en diez municipios
En un movimiento estratégico para el desarrollo local, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este viernes la firma de convenios de infraestructura con diez intendentes.
La inversión, que alcanza los 4.400 millones de pesos provenientes de recursos genuinos de la Provincia, apunta a un doble objetivo: modernizar el tejido urbano del interior y dinamizar el mercado laboral local mediante la construcción.
El Salón Verde de la Casa de Gobierno fue el escenario donde se selló el compromiso que beneficia a las comunidades de Virasoro, Paso de los Libres, Saladas, Santa Rosa, Bella Vista, Monte Caseros, Perugorría, Lomas de Vallejos, Colonia Liebig y San Luis del Palmar.
El paquete de obras se destaca por su impacto social y deportivo. Las localidades de Saladas, Gobernador Virasoro y Santa Rosa recibirán una inversión de 500 millones de pesos cada una para la construcción de nuevos polideportivos, espacios pensados para la contención y el desarrollo comunitario.
En términos de conectividad y servicios básicos, el plan contempla:
Monte Caseros: Pavimentación de la costanera.
Bella Vista: Construcción de la colectora en la Ruta Provincial 27.
Perugorría: Extensión de la red de agua potable e iluminación.
Lomas de Vallejos: Obras de cordón cuneta.
Paso de los Libres: Puesta en valor de su zona costanera.
Durante el acto, Valdés subrayó la importancia de mantener la inversión pública a pesar del complejo escenario financiero. “En este contexto de economía estancada, las obras públicas generan una reactivación necesaria. Suscribimos estos convenios porque entendemos que es fundamental apoyar el crecimiento continuo de cada localidad”, afirmó el mandatario, quien además anticipó que este esquema de asistencia financiera se extenderá próximamente a otros municipios.
La inversión también alcanza para el fortalecimiento habitacional en San Luis del Palmar, dónde se construirán diez módulos habitacionales básicos para dar respuesta a demandas urgentes de vivienda.
El respaldo de los jefes comunales
Los intendentes presentes coincidieron en que la transferencia de fondos directos permite una ejecución más ágil y adaptada a las necesidades reales de cada pueblo. Noel Gómez (Saladas) destacó que estas obras "significan mejor calidad de vida y fortalecen el trabajo local", mientras que Guillermo De la Cruz (Virasoro) valoró la apertura del Ejecutivo: "El Gobernador escucha nuestras demandas y este convenio es una muestra de ese trabajo conjunto".
Con esta rúbrica, la Provincia de Corrientes busca consolidar un modelo de gestión basado en la autonomía de recursos, intentando blindar el desarrollo local frente a la incertidumbre de la macroeconomía argentina.
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