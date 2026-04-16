Izamiento del
Pabellón Nacional (Pantanetti, Griselda Susana).
1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De Vecinos del Barrio Belgrano sobre Micro Basural.
·
De los Concejales del Bloque Justicialista
3.
NOTAS del D.E:
·
4.
DESPACHOS DE
COMISIONES:
·
De Legislación y Hacienda: Proyecto de Ordenanza sobre “Otorgar Becas
Universitarias y Terciarias”.
5.
PROYECTOS
INGRESADOS:
·
De ordenanza: Sobre Programa de protección, fortalecimiento y
competitividad del comercio local.
·
De Resolución: sobre Remoción y/o traslado de toma de agua ubicado en la
esquina de calles Atamañuk y La Rioja.
·
De Ordenanza: sobre Programa Municipal de prevención de violencia
escolar y protocolo de actuación ante situaciones de riesgo.
·
De Ordenanza: sobre Mantenimiento de terrenos baldíos.
·
De Ordenanza: Aumento del salario familiar para el personal municipal.
·
De Ordenanza: sobre regulación de terrenos baldíos.
·
De Resolución: sobre pedido de informe al Departamento Ejecutivo
respecto a situación financiera.
·
De Ordenanza: Sobre mantenimiento obligatorio de postes de alumbrado
público y estructuras de servicios en la ciudad de Monte Caseros.
·
De Ordenanza: sobre servicio público de colectivo urbano.
6.
Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Pantanetti Griselda Susana).
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