16 de abril de 2026

CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
16 DE ABRIL DE 2026

 Izamiento del Pabellón Nacional (Pantanetti, Griselda Susana).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De Vecinos del Barrio Belgrano sobre Micro Basural.

·         De los Concejales del Bloque Justicialista

3.    NOTAS del D.E:

·          

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación y Hacienda: Proyecto de Ordenanza sobre “Otorgar Becas Universitarias y Terciarias”.

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De ordenanza: Sobre Programa de protección, fortalecimiento y competitividad del comercio local.

·         De Resolución: sobre Remoción y/o traslado de toma de agua ubicado en la esquina de calles Atamañuk y La Rioja.

·         De Ordenanza: sobre Programa Municipal de prevención de violencia escolar y protocolo de actuación ante situaciones de riesgo.

·         De Ordenanza: sobre Mantenimiento de terrenos baldíos.

·         De Ordenanza: Aumento del salario familiar para el personal municipal.

·         De Ordenanza: sobre regulación de terrenos baldíos.

·         De Resolución: sobre pedido de informe al Departamento Ejecutivo respecto a situación financiera.

·         De Ordenanza: Sobre mantenimiento obligatorio de postes de alumbrado público y estructuras de servicios en la ciudad de Monte Caseros.

·         De Ordenanza: sobre servicio público de colectivo urbano.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Pantanetti Griselda Susana).


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