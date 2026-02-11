Valdés impulsará el puerto de Lavalle para potenciar el desarrollo logístico regional
En el 163° aniversario de la localidad, el gobernador ratificó el plan de obras para consolidar un polo productivo junto a Goya, Santa Lucía y Bella Vista. El intendente Perrota destacó la mirada federal de la gestión provincial.
Durante el acto central por el 163° aniversario de Lavalle, el gobernador Juan Pablo Valdés realizó un anuncio clave para la economía de la zona: la decisión de avanzar en la construcción del nuevo puerto local. La obra busca transformar la logística regional, facilitar la salida de la producción y generar empleo genuino en una zona con alta densidad hortícola.
El mandatario insertó a Lavalle dentro de un esquema de crecimiento regional: "Lavalle integra una microrregión junto a Bella Vista, Santa Lucía y Goya. Trabajaremos para que la logística de calidad aporte desarrollo y puestos de trabajo para todos", afirmó Valdés ante la comunidad.
Más allá del proyecto portuario, el Ejecutivo provincial repasó las intervenciones actuales en la zona: la reciente inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Puerto Viejo, planes de vivienda y mejoras en la red de iluminación pública y obras de pavimentación y mejora de la conectividad vial para favorecer el tránsito de la producción.
El intendente local, Hugo Perrota, calificó la visita del gobernador como un "hecho histórico" y subrayó que el crecimiento de la localidad es el resultado de una planificación articulada. Perrota hizo especial hincapié en el impacto de las obras de infraestructura básica iniciadas en la gestión anterior y continuadas por el actual gobierno, las cuales permitieron mejorar los servicios esenciales y la conectividad de la ciudad.
El jefe comunal coincidió con Valdés en la necesidad de concretar el puerto multimodal, una infraestructura largamente anhelada por los productores hortícolas y arroceros de la región para abaratar costos de transporte y ganar competitividad en mercados nacionales e internacionales.
Valdés remarcó que el desarrollo no es un logro unipersonal, sino el resultado de metas claras compartidas entre Provincia, municipios e instituciones. El objetivo de las obras anunciadas es consolidar el polo industrial para que los jóvenes de Lavalle encuentren oportunidades laborales en su propia tierra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario