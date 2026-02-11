Con una inversión de $45 millones, Valdés inauguró un nuevo centro de salud
El CAPS “Dr. Pablo Sebastián Gauna” fortalecerá la atención primaria en la zona rural de Lavalle. La obra fue financiada por la Provincia y ejecutada en articulación con el municipio.
En un paso clave para la descentralización sanitaria, el gobernador Juan Pablo Valdés habilitó formalmente el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el paraje Puerto Viejo. El proyecto, que demandó una inversión provincial de 45 millones de pesos, busca garantizar el acceso a la salud de los habitantes rurales sin que estos deban trasladarse a los centros urbanos.
La obra se destaca por un esquema de gestión mixta: el financiamiento fue aportado por el Tesoro Provincial, mientras que la ejecución estuvo a cargo del municipio de Lavalle, optimizando los tiempos de obra y los recursos locales.
Más allá de la nueva infraestructura edilicia, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia concretó la entrega de insumos clave para el funcionamiento operativo del centro: provisión de ambulancias para asegurar traslados de urgencia desde la periferia hacia hospitales de mayor complejidad. Además, se hizo entrega de equipamiento médico de última generación para la atención de consultas generales y emergencias básicas.
El nuevo centro médico centro cubrirá la demanda sanitaria de una zona con alta dispersión poblacional, igualando las condiciones de atención respecto a los cascos urbanos.
Durante el acto, el mandatario correntino subrayó que la infraestructura en los parajes es una prioridad para mejorar la calidad de vida de todos.
"Reforzar la atención primaria es llevar el Estado donde está la gente, garantizando igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia", remarcó Valdés.
“Esta gran zona de horticultores cada vez necesita más servicios”. Sobre el nuevo CAPS, precisó: “Va a venir a darle atención primaria a más de 257 familias de manera directa y a más de mil personas de manera indirecta”, y explicó que la obra se enmarca en la política de descentralización sanitaria impulsada por la Provincia: “Esa política pública es la clara política de descentralización de la salud”.
Asimismo, destacó que este tipo de centros permite resolver consultas cercanas al domicilio de los vecinos: “Se permiten atenciones primarias que le dan la posibilidad al vecino de no tener que trasladarse más de 3 kilómetros”, y subrayó la importancia de contar con una ambulancia de alta complejidad para derivaciones urgentes.
La articulación entre Lavalle, Santa Lucía y Goya bajo este modelo permite que la microrregión funcione como una unidad sanitaria. La inversión de $45 millones en infraestructura física se complementa con una red de derivación que busca maximizar la eficiencia del gasto público en salud.
