Juan Pablo Valdés encabezará el acto central por el 248° Natalicio del General San Martín
El gobernador Juan Pablo Valdés encabezará junto al intendente anfitrión, Ramón Barrios a partir de las 9 de este miércoles 25 de febrero en Yapeyú el acto central por el 248° natalicio del General José de San Martín, en un homenaje que reunirá a autoridades, fuerzas vivas y la comunidad para recordar el legado del Padre de la Patria.
El acto oficial tendrá lugar en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano. La ceremonia incluirá la presentación de la agrupación Libertador e ingreso del Sable, la interpretación del Himno Nacional Argentino, homenaje a Juan Bautista Cabral, palabras de autoridades, ofrenda floral, la firma del libro histórico. El evento culminará con el tradicional desfile cívico-militar.
Cantata a José Francisco
Como antesala al acto central, a partir de las 00 se realizará la tradicional Cantata a San Martín para recibir el natalicio del Libertador. Las actividades tendrán lugar en el anfiteatro local “Padre Pedro Romero”, contiguo al Templete y a la vera del río Uruguay.
Previamente, sobre el escenario desde las 21 de este martes pasarán diversos artistas chamameceros como Esencia Guaraní, Grupo Irundy, Renato Fagundez, Cristian y la Ruta, El Sauceñito y sus amigos chamameceros, entre otros músicos invitados.
