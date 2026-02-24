24 de febrero de 2026

El gobernador Valdés se reunió con los intendentes de Ituzaingó, Capital y Goya


CON UNA AGENDA ACTIVA

Este lunes, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en su despacho de Casa de Gobierno a los intendentes de Ituzaingó, Emilio Nicolás; de Capital, Claudio Polich y de Goya, Mariano Hormaechea.

Por medio de sus redes sociales, el Primer mandatario de la provincia comunicó que, en la oportunidad, se reunió con esos jefes comunales “para coordinar acciones y fortalecer el desarrollo y las oportunidades en cada ciudad”.





