El gobernador Valdés se reunió con los intendentes de Ituzaingó, Capital y Goya
Este lunes, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en su despacho de Casa de Gobierno a los intendentes de Ituzaingó, Emilio Nicolás; de Capital, Claudio Polich y de Goya, Mariano Hormaechea.
Por medio de sus redes sociales, el Primer mandatario de la provincia comunicó que, en la oportunidad, se reunió con esos jefes comunales “para coordinar acciones y fortalecer el desarrollo y las oportunidades en cada ciudad”.
