El gobernador Valdés saludó a los correntinos con un mensaje de "esperanza, esfuerzo y progreso" para el 2026
En el marco de las celebraciones por el inicio de un nuevo año, el gobernador Juan Pablo Valdés hizo llegar un afectuoso saludo a la ciudadanía a través de sus redes sociales. El mandatario se dirigió a "cada correntino y correntina" para expresar sus augurios de cara al 2026.
Valdés subrayó tres pilares fundamentales que deben marcar el rumbo del año entrante: la esperanza, el esfuerzo y el progreso para "seguir guiando el crecimiento de nuestra querida Corrientes".
No hay comentarios:
Publicar un comentario