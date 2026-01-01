AVISO IMPORTANTE

1 de enero de 2026

Informamos a la comunidad que contamos con un nuevo número de teléfono fijo y mantenemos nuestro número de celular para emergencias y consultas.

 Teléfono fijo: 424230

 Celular: 3775468191
Área de prensa A.B.V.M.C | 30/12/2025



