1 de enero de 2026
AVISO IMPORTANTE
AVISO IMPORTANTE
Informamos a la comunidad que contamos con un nuevo número de teléfono fijo y mantenemos nuestro número de celular para emergencias y consultas.
eléfono fijo: 424230
Celular: 3775468191
Área de prensa A.B.V.M.C | 30/12/2025
