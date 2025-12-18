El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “FERNANDEZ ALBA YOLANDA S/ SUCESORIO " Expte. Nº 15139/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la Sra. ALBA YOLANDA FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 4.645.840, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: FERNANDEZ ALBA YOLANDA S/ SUCESORIO Expte. Nº 15139/25, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 5766 de fecha 01 de diciembre de 2025; en la cual en su parte pertinente dice: (…) 4) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de la Sra. ALBA YOLANDA FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 4.645.840 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Julio Osvaldo Zamudio, Juez en lo Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Monte Caseros, Ctes., Dra. Naomi Rosa Vallejos, Secretaria.
Monte Caseros Ctes, 10 de Diciembre del 2025
