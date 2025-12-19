19 de diciembre de 2025

El gobernador Valdés cumplirá diversas actividades de su agenda


ESTE VIERNES

Este 19 de diciembre, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezará un acto en sede policial y lanzamiento carnestolendo en el predio “La Unidad”.

Inicialmente, a las 18, el mandatario acudirá a la ceremonia de jura de fidelidad a la Bandera y egreso de la 8° promoción de suboficiales subayudantes, en el Complejo formativo policial Santa Catalina, con entrega de despachos y sables.

Posteriormente, a las 20.30 presidirá la presentación del Carnaval Provincial 2026 en el complejo  “La Unidad”, sito en Avenida 3 de abril 57.


