Valdés: “El futuro de Corrientes y del país se construye con nuestro voto”
Gustavo Valdés, gobernador de la Provincia de Corrientes, expresó en diálogo con medios de prensa su mirada respecto del sistema de boleta única de papel y las expectativas puestas en las elecciones legislativas para la representación provincial en el Congreso. En redes sociales también instó a la participación ciudadana en la jornada democrática.
“Ya cumplí con mi deber cívico y voté en la Escuela Sarmiento. Invito a todos los correntinos a participar de esta jornada democrática. El futuro de Corrientes y del país se construye con nuestro voto”, expresó el gobernador Gustavo Valdés a través de sus redes sociales, luego de haber emitido su voto a las 11 de la mañana en la mesa Nº 24 de la escuela Nº2, “Domingo F. Sarmiento”, en la capital correntina.
En diálogo con los medios, el gobernador calificó el estreno del voto con el sistema de boleta única de papel como “una buena experiencia”, aunque desestimó que hubiera podido aplicarse de manera efectiva en las elecciones provinciales. “Es diferente verlo con cinco partidos para un solo cargo. Nosotros tenemos más de 40 partidos y múltiples cargos, la propuesta que se había establecido era complicada de realizar, porque se debían disponer, entre otras cosas, 5 urnas distintas”, recordó. “Sin dudas hay que comenzar a avanzar con este sistema, pero hacerlo desde la Legislatura, en consolidación de acuerdos entre partidos políticos. Se debatió mucho, y lo tenemos que conversar”, opinó.
En la misma línea, se pronunció por esperar a los resultados la final de la jornada, para evaluar la efectividad del sistema de la boleta única. “Hasta ahora, el inconveniente que tiene el sistema tradicional es el de tener muchas boletas, pero nos ha dado seguridad en la trasparencia de los números de los resultados. Nunca tuvimos una denuncia de fraude, y los resultados fueron claros, incluso definieron muchas de las intendencias con uno o dos votos, con claridad para todos los electores y partidos políticos”, destacó.
Al final, sobre la expectativa respecto del posicionamiento de Provincias Unidas como alternativa electoral, sostuvo que “le estamos dando tiempo, tenemos una propuesta de un país productivo, que surgió del interior de la Argentina que es productiva, industrial y federal”, remarcó.
Por otra parte, Valdés atribuyó cierta “tranquilidad” a la campaña para legisladores nacionales a nivel local, ya que “las elecciones a gobernador y la mayoría de las intendencias fueron previas”, en tanto destacó el orden con que se están desarrollando también este domingo las elecciones a Intendente en Esquina.
