ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 –
Juan Pablo Valdés: “Estamos votando por el futuro que soñamos”
El intendente de Ituzaingó y gobernador electo de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, votó ayer en esa ciudad en las aulas de la escuela técnica “Ingeniero Roque Guillermo Carranza”. A través de sus redes sociales, aseguró haber cumplido con su deber cívico con la expectativa de votar por el futuro, aunque mantuvo reservas a la hora de opinar sobre el nuevo sistema de boleta única.
“Cumplí con mi deber cívico, votando por el futuro que soñamos”, expresó Juan Pablo Valdés, gobernador electo de la provincia, con una bandera argentina que acompañó su mensaje a través de su cuenta de la red social X (@JPValdesok).
En breve diálogo con medios periodísticos, adelantó que durante la jornada del lunes “se podrá emitir alguna opinión”, respecto del sufragio con el sistema de boleta única de papel. “Los sistemas nuevos siempre traen algunas dudas, nosotros guaramos reservas por cómo se pueda dar, esperamos que funcione de la mejor manera”, sostuvo.
En el plano político, expresó también que durante la jornada del lunes “estaremos haciendo el análisis de los resultados. Esperaremos primero a terminar bien el proceso electoral, y luego será el momento de analizar. No nos olvidemos que nuestra candidata (a diputada nacional por “Vamos Corrientes”, Práxes López) es la Ministra de Educación. Y para poder avanzar (con la conformación del gabinete provincial a partir del 10 de diciembre) necesitaremos ver los resultados”, comentó al final.
