JUEVES 30/10/2025
CANCHA S.W. ROBINSON
SUB 12
20:00HS: VILLA FEDULLO VS FLORIDA.
21:00 HS: PARQUE I VS. ROBINSON
SUB 15
22:00 HS: ROBINSON VS. PARQUE I.
VIERNES 31/10/2025
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN.
21:15 HS : SAN RAMÓN SUR. VS. PARQUE I.
23:00 HS: PROGRESISTAS VS JUVENTUD.
SÁBADO 01/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
SUB 12
09:00 HS AT. LIBERTAD. VS. SAN RAMÓN SUR.
10:00 HS FLORIDA VS BELGRANO 11:00
HS: ROBINSON VS VILLA FEDULLO.
RECESO
SUB 12
16:00 HS: PARQUE I VS SAN LORENZO.
SUB 13.
17:00 HS: ROBINSON (A ) VS ROBINSON (R )
SUB 17
SEMIFINALES
18:00 HS: PARQUE I. VS. JUVENTUD.
19:30 HS: PROGRESISTAS VS. SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN
21: 15 HS : ROBINSON VS AT. LIBERTAD.
23:00 HS : JUAN PUJOL VS DEF. BELGRANO
INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
