30 de septiembre de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

MIÉRCOLES 01/10/2025 
CANCHA S. W. ROBINSON 
SUB 15 
20:00 HS: SAN LORENZO VS DEF. BELGRANO 
21:30 HS: ROBINSON VS JUVENTUD 

SÁBADO 04/10/2025 
CANCHA S. W. ROBINSON 
PROVINCIAL SUB 9 
10:00 HS: ROBINSON VS SAN MARTIN 
- SAN LORENZO VS. PASO DE LAS NIÑAS 
10:50 HS COMUNICACIONES VS BARRACAS 
GUARANÍ VS PANIFICACIÓN 
RECESO 
14:30 HS: ROBINSON VS BARRACAS 
SAN LORENZO VS PANIFICACIÓN 
-15:20 HS: COMUNICACIONES VS SAN MARTÍN 
GUARANÍ VS PASO DE LAS NIÑAS 
ROBINSON VS COMUNICACIONES 
SAN LORENZO VS GUARANÍ 
BARRACAS. VS. SAN MARTÍN 
PANIFICACIÓN VS PASO DE LAS NIÑAS 

SÁBADO 04/10/2025 
CANCHA SAN LORENZO 
SUB 12 
16:00 HS: SAN LORENZO VS SAN RAMÓN
SUB 15 
17:00 HS: PARQUE I. VS. JUAN PUJOL
SUB 12 
18:30 HS: AT. LIBERTAD VS. JUAN PUJOL 
RESERVA 
19:30 HS: VILLA FEDULLO VS. JUVENTUD UNIDA
21:00 HS: PARQUE I. VS. SAN LORENZO

INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN Y AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANA ALVAREZ
Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)