CANCHA S. W. ROBINSON
SUB 15
20:00 HS: SAN LORENZO VS DEF. BELGRANO
21:30 HS: ROBINSON VS JUVENTUD
SÁBADO 04/10/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
PROVINCIAL SUB 9
10:00 HS: ROBINSON VS SAN MARTIN
- SAN LORENZO VS. PASO DE LAS NIÑAS
10:50 HS COMUNICACIONES VS BARRACAS
GUARANÍ VS PANIFICACIÓN
RECESO
14:30 HS: ROBINSON VS BARRACAS
SAN LORENZO VS PANIFICACIÓN
-15:20 HS: COMUNICACIONES VS SAN MARTÍN
GUARANÍ VS PASO DE LAS NIÑAS
ROBINSON VS COMUNICACIONES
SAN LORENZO VS GUARANÍ
BARRACAS. VS. SAN MARTÍN
PANIFICACIÓN VS PASO DE LAS NIÑAS
SÁBADO 04/10/2025
CANCHA SAN LORENZO
SUB 12
16:00 HS: SAN LORENZO VS SAN RAMÓN
SUB 15
17:00 HS: PARQUE I. VS. JUAN PUJOL
SUB 12
18:30 HS: AT. LIBERTAD VS. JUAN PUJOL
RESERVA
19:30 HS: VILLA FEDULLO VS. JUVENTUD UNIDA
21:00 HS: PARQUE I. VS. SAN LORENZO
INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN Y AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANA ALVAREZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario