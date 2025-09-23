LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 27/09/2025
CANCHA S.W. ROBINSON
SUB 12.
10:00 HS: SAN RAMÓN SUR VS SAN LORENZO.
11:00 HS: FLORIDA VS VILLA FEDULLO
12:00 HS: AT. LIBERTAD VS. JUAN PUJOL.
SUB 15.
13:00 HS PARQUE I. VS. JUAN PUJOL.
14:30 HS: ROBINSON VS. JUVENTUD.
16:00 HS: SAN LORENZO VS DEF. BELGRANO.
RESERVA.
17:30 HS: VILLA FEDULLO VS. JUVENTUD.
19:00 HS: PARQUE I. VS. SAN LORENZO.
DOMINGO 28/09/2025.
CANCHA SAN LORENZO.
PRIMERA DIVISIÓN
15:00 HS : SAN LORENZO VS. DEF. BELGRANO.
17:00 HS: JUAN PUJOL VS FLORIDA.
INVITA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN Y AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
