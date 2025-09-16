CANCHA SAN LORENZO.
SUB 15.
20:00 HS. ROBINSON VS JUVENTUD.
21:30 HS: SAN LORENZO VS DEF BELGRANO.
SÁBADO 20/09/2025
CANCHA SAN LORENZO.
SUB 12.
16:00 HS: SAN RAMÓN SUR VS SAN LORENZO.
17:00 HS: AT. LIBERTAD VS. JUAN PUJOL.
SUB 15.
18:00 HS PARQUE I. VS. JUAN PUJOL.
SUB 12.
19:30 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON.
DOMINGO 21/09/2025.
CANCHA SAN LORENZO.
SUB 12
14:00 HS: FLORIDA VS. VILLA FEDULLO.
PRIMERA DIVISIÓN
15:00 HS : SAN LORENZO VS. DEF. BELGRANO.
17:00 HS: JUAN PUJOL VS FLORIDA.
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL
GENERAL SAN MARTIN
