LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

VIERNES 19/09/2025 
CANCHA SAN LORENZO. 
SUB 15. 
20:00 HS. ROBINSON VS JUVENTUD. 
21:30 HS: SAN LORENZO VS DEF BELGRANO. 

SÁBADO 20/09/2025 
CANCHA SAN LORENZO. 
SUB 12. 
16:00 HS: SAN RAMÓN SUR VS SAN LORENZO. 
17:00 HS: AT. LIBERTAD VS. JUAN PUJOL. 
SUB 15. 
18:00 HS PARQUE I. VS. JUAN PUJOL. 
SUB 12. 
19:30 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON. 

DOMINGO 21/09/2025. 
CANCHA SAN LORENZO. 
SUB 12 
14:00 HS: FLORIDA VS. VILLA FEDULLO. 

PRIMERA DIVISIÓN 
15:00 HS : SAN LORENZO VS. DEF. BELGRANO. 
17:00 HS: JUAN PUJOL VS FLORIDA.

INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL 
GENERAL SAN MARTIN
