El gobernador Juan Pablo Valdés inaugura el nuevo edificio de la Escuela Hogar

El gobernador Juan Pablo Valdés inaugura el nuevo edificio de la Escuela Hogar

Este miércoles a las 9 en Chacabuco y Madariaga de la ciudad de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés dejará oficialmente inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Hogar y Colegio Secundario "Juan Domingo Perón". En la ocasión, el mandatario también entregará notebooks del programa provincial "Incluir Futuro". El acto se transmitirá en vivo a través de redes oficiales.


Dirección de Información Pública de la Provincia de Corrientes


