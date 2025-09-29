29 de septiembre de 2025

FALLECIMIENTO



Aviso de fallecimiento:
Gimenez, María Isabel q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 29/09/2025 a las 10:45hs
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.


Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)