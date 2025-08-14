El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio secretaria n° 1 a cargo de la Dra. Naomi Rosa Vallejos, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico:naomivallejos@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775- 427904, en las actuaciones "GALARZA CARLOS MARIO Y RAMIREZ DORA ELENA S/ SUCESORIO Expte. MXP MXP 14723/25 , cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del sr. GALARZA CARLOS MARIO, DNI Nº 18.297.658 y de la Sra. RAMIREZ DORA ELENA, DNI Nº 17.711.559 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: " GALARZA CARLOS MARIO Y RAMIREZ DORA ELENA S/ SUCESORIO Expte. MXP MXP 14723/25 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N°3678 Monte Caseros, 07 de agosto de 2025.- que en su parte pertinente dice:”-...- Estando debidamente acreditado el fallecimiento de los Sres. GALARZA CARLOS MARIO, DNI Nº 18.297.658 y de la Sra. RAMIREZ DORA ELENA, DNI Nº 17.711.559 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan..--------------------------- Monte Caseros, Ctes14 De agosto de 2025.-------------
Fdo. Dra. Naomi Rosa Vallejos
Secretaria
Juzgado
Civil comercial y laboral
Monte Caseros
Corrientes
