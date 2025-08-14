Por disposición
del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad a cargo del
Dr. Julio Osvaldo Zamudio, secretaria n° 2
a cargo de la suscripta SE HACE SABER QUE: el MARTILLERO
JUDICIAL, GRENAT, GISELLA JASMINA, Mat. Prof. N° 583. Folio nº88, Libro nº IV
del Superior Tribunal de Justicia, C.U.I.T. Nº 27-31.043.671-8, REMATARA, en pública subasta y al mejor postor el día sábado 13 de septiembre del 2.025,
a las 14 horas, en la calle España n°
487 de la Ciudad de Monte Caseros (Corrientes) previa publicación
por dos(2) días en el Boletín Oficial , periodo de circulación local y
carteles, en pública subasta, en , “INCIDENTE DE
EJECUCION DE HONORARIOS, EN AUTOS: RECARATULADO: "FOCHESATTO JULIO RAMON Y
DOMINGUEZ, GLADYS YOLANDA S/SUCESORIOS" Expte. Nº I02 - 4030/2" con la base de $ de $4.981.61 (Pesos Cuatro Mil novecientos ochenta y uno con
sesenta y un centavos al contado y al mejor postor ; Un inmueble
identificado como lote B de la mensura 1022-R,
sobre calle juan Perello sin numeración a la vista, el que se encuentra
inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia de Corrientes T°
1 F° 180 finca 176 año 1963, a nombre de
Julio Ramón Fochesato M.I.N° 5.685.078 y ante la Dirección General de Catastro
Adrema 01-3115, con todo lo clavado plantado y adherido al suelo
ubicado, ,.-GRAVAMENES : en este incidente
de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($5.315.625,00), que se
reclama como capital con más la de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00) que se
presupuesta provisoriamente para la atención de intereses y costa
os
autos, Fecha de M.E.20402-13/06/2024DEUDAS: a
cargo del adquirente: BASE La base es de $4.981.61 (Pesos Cuatro Mil novecientos ochenta y uno con
sesenta y un centavos ESTADO
DE OCUPACIÓN: Local con renta (ocupado – jardín maternal) y
un local comercial (libre de ocupantes). LUGAR
DE EXHIBICIÓN: en horario y días hábiles, en el inmueble
a subastarse, CONDICIONES DE VENTA: seña:
30% en concepto
de seña. Condición para el comprador:
Debe constituir domicilio electrónico, bajo apercibimiento de aplicación de la
norma del art. 30 del C.P.C. y C. El
adquirente deberá efectivizar el pago del saldo del precio indefectiblemente
dentro de los cinco días de aprobado el remate (art. 618 CPCyC) como asimismo
que las deudas que pesan sobre el bien son a cargo del adquirente. Frente de la
Propiedad: La propiedad en el frente tiene
dos locales. Estado de
conservación: en buen estado. Estado
ocupacional: Local con renta (ocupado – jardín maternal) y un loca l
(libre de ocupantes). Datos de la
propiedad: Inscripto Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Corrientes en el Protocolo Monte Caseros al Tomo 1, Folio 180, Finca 176 año
1963, a nombre de Julio Ramón Fochesatto M.I. Nº 5.685.078 y en la Dirección
General de Catastro tiene Adrema O1-003115-1. Superficie Total del Lote: superficie en un total de 209.2325 m2 Deber del Martillero a cargo:
Rendirá cuenta dentro de los tres días de realizado el remate, debiendo
depositar el importe correspondiente en el Banco de Corrientes S.A. sucursal
local, sección depósitos judiciales a la orden de éste Juzgado y como
pertenecientes a éstos autos, autorizándolo a retener la comisión que le
pertenece. Comisión del Martillero:
3%. –Teléfono del Martillero:
celular nº 3777-50044. Correo
Electrónico del Martillero: jasminagrenat9@gmail.com
o
jg.martillero.mandatario@gmail.com
Días
y horario de visita: Los días lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves
11 y viernes 12 de septiembre por la tarde de 16:30 a 19:30hs.- Sito en la
calle Juan Perrello sin numeración a la
vista, de la Ciudad de Monte Caseros (Ctes). No se suspende por lluvia. Día del Remate: el día sábado 13
de SEPTIEMBRE del 2025, a las 14 horas, en la calle España n° 487 de la Ciudad de Monte Caseros (Corrientes).
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
