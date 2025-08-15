El Juzgado Civil, Comercial y Comercial Con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia a cargo de la Dra. Amelia Itati Olivieri, (Jueza Sustituta en lo Civil y Comercial Con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia), Secretaría Dr. Carlos Alberto Queirolo (Secretario en lo Civil y Comercial Con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia), ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: Jcivilcom-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 03775-427904, en las actuaciones “FOCHESATTO AMELIA ELIDA S/ SUCESORIOS” EXPTE MXP 10673/20, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. Fochesatto Amelia Elida, M.I. N° 1.212.136, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “FOCHESATTO AMELIA ELIDA S/ SUCESORIOS” EXPTE MXP 10673/20 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución “N° 3671 Monte Caseros, 07 de agosto de 2025…. Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña AMELIA ÉLIDA FOCHESATTO, M.I. N° 1.212.136 resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.-. Dra. Amelia Itati Olivieri (Juez Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia), Dr. Carlos Horacio Queirolo (Secretaria en lo Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia).-
Monte Caseros, Ctes. 11 de Agosto de 2025.-
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
