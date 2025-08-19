El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO SUCESORIO”, Expte Nº MXP 14531/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. MIGUEL ANGEL MENDEZ, DNI N°5.692.386, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO SUCESORIO”, Expte Nº MXP 14531/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 3147 de fecha 26 de Junio de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. MIGUEL ANGEL MENDEZ, DNI N° 5.692.386 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Procédase a recaratular el presente proceso el cual deberá leerse “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO SUCESORIO” dejándose sin efecto la carátula anterior.- 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.-Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio , Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
Monte Caseros, Corrientes, 30 de Junio del 2025.-
Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS
Abogada Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
