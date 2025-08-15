El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo de la Dra. Amelia Itati Olivieri (Jueza Sustituta-Subrogante), ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 03775 427904, en las actuaciones GILARDONI ELENA ISABEL S/SUCESORIO MXP 14728/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. Elena Isabel Gilardoni, DNI Nº 5.765.920, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "ELENA ISABEL GILARDONI S/SUCESORIO”, MXP 14728/25 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N°3684 Monte Caseros, 07 de agosto de 2025…4) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de la Sra. ELENA ISABEL GILARDONI, DNI Nº 5.765.920 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.-. Notf. Dra. Amelia Itati Olivieri (Jueza Civil, Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Jueza Sustituta-Subrogante) Dra Naomi Rosa Vallejos (Secretaria)
Monte Caseros, Ctes. 13 de Agosto 2.025.-
NAOMI ROSA VALLEJOS
Abogada Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
