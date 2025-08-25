Boletín de Información Pública
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SALARIAL EN CORRIENTES
Con el aumento del 12%, el mínimo Docente supera los $957.000 y el de Seguridad es más de $1.200.000
La decisión del gobernador Gustavo Valdés, que avanza con el diseño elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, ratifica la defensa de la capacidad del salario de los trabajadores correntinos y sus familias.
La ejecución de la política salarial del Gobierno de Corrientes elevó en este mes de agosto, los salarios mínimos –sin antigüedad y sin beneficios familiares- en el sector Docente a más de $925.000, y superior a $1.200.000 en Seguridad.
Con el aumento del 12% otorgado recientemente se acumuló una recomposición salarial en lo que va de 2025 del orden del 37%, en un contexto de inflación acumulada en el mismo período cercana al 20%, siendo el incremento real, en estos ocho meses, del 17%.
Cargos testigos
A partir de agosto de este año, el salario mínimo de un trabajador del sector Seguridad, que incluye a policías y penitenciarios, es superior a $1.226.000. En tanto que, en el sector Docente, el maestro de grado con un (1) cargo percibe más de $957 mil, y con dos (2) cargos, el mínimo neto es más de $1.707.000.
Entre los cinco sectores de los agentes de la administración pública provincial, el promedio de ingreso mensual salarial mínimo –cargo testigo- está en más de $975 mil.
