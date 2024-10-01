1 de octubre de 2024

FUTBOL DE PRIMERA DIVISION

PROGRAMACION DE PARTIDOS
CANCHA: ROBINSON
DIA CATEGORIA HORA PARTIDO
4/10
SUB 17 20.00 hs. ROBINSON – A. JUAN PUJOL
22.00 hs. FLORIDA - DEP. LIBERTAD
……………………………………………………………………………………
5/10
SUB 15 16.00 hs. ROBINSON – S. RAMON S.
17.30 hs JUVENTUD U. – DEP. LIBERTAD
19.00 hs. V. FEDULLO – FLORIDA
20.30 hs. S. LORENZO – PARQUE IND.
…………………………………………………………………………………………
6/10
SUB 11 18.00 hs. ATL. LIBERTAD – PARQUE IND.
1a. DIV. 19.00 hs. PROGRESISTAS – AT. J. PUJOL
SEGUNDA FINAL
AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN
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