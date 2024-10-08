FUTBOL DE LA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN

PROGRAMACION DE PARTIDOS
CANCHA: ROBINSON
DIA CATEGORIA HORA PARTIDO
12/10
11.00 hs. S. LORENZO NE. – S. RAMON S.
12.00 hs. FLORIDA – ROBINSON AM.
13.00 hs. S. LORENZO AM. – PARQUE IND.
SUB 15 14.00 hs. S. LORENZO – DEP. LIBERTAD
15.30 hs. V. FEDULLO – S. RAMON S.
17.00 hs. ROBINSON - FLORIDA
………………………………………………………………………………
13/10
SUB 11 16.00 hs. S. LORENZO - FLORIDA
RESERVA 17.00 hs. D. BELGRANO – AT. JUAN PUJOL
19.00 hs. AT. LIBERTAD – PROGRESISTAS U.
…………………………………………………………………………
AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario