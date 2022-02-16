Convocatoria de los Bomberos de Monte Caseros 

SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE CASEROS, CORRIENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2022 EN LA SEDE DE NUESTRA INSTITUCION SITO EN CALLE COLON N°643 A LAS 09.00HS. DE ESTA LOCALIDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-
2-LECTURA Y APROBACION DE LA MEMORIA Y BALANCE COMO ASI TAMBIEN EL CUADRO DE RESULTADOS AÑOS DOS MIL DIECINUEVE Y DOS MIL VEINTE.-
3-ELECCION DE DOS SOCIOS PARA INTEGRAR LA JUNTA ESCRUTADORA ( ART.37) DEL ESTATUTO SOCIAL.-
4-ELECCION PARA RENOVAR PARCIAL LA COMISION DIRECTIVA POR SESACION DE MANDATO DE NUEVE MIEMBROS (PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO,VOCAL TITULAR 1°,VOCAL TITULAR 2°,VOCAL TITULAR 3°) Y DURAN CUATRO AÑOS EN SUS FUNCIONES.-
5-ELECCION DE TRES SOCIOS PARA INTEGRAR LA COMISION REVISORA DE CUENTA Y DURAN DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES (ART.53) DEL ESTATUTO SOCIAL
6-DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL “ACTA” DE LA ASAMBLEA.-
7-CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
Roberto Miguel Surur, Presidente.-
Ana Gabriela Perez, Secretario.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario