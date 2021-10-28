LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS FELICITA AL AJEDRECISTA EDUARDO MIÑO, ALUMNO DE LA ESCUELA TÉCNICA "PEDRO FERRÉ" , QUIEN PARTICIPÓ REPRESENTANDO A CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2016 OBTENIENDO EL 6º PUESTO EN LA COMPETENCIA POR EQUIPOS.-
EXTENSIVAS LAS MISMAS AL PROFESOR Y PRESIDENTE DEL CIRCULO DE AJEDREZ MONTE CASEROS, SR JUAN BELLA Y A SUS FAMILIARES (MADRE, ABUELOS) QUE LE BRINDAN SU APOYO INCONDICIONAL.-
Fuente www.facebook.com/miguelolivieriintendenteII
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