MEDIDAS DISPUESTAS POR EL COMITÉ DE CRISIS QUE REGIRÁN A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES
En Conferencia de Prensa realizada en la noche de este martes 26, el Comité de Crisis encabezado por el Intendente Miguel Olivieri se refirió a las nuevas medidas que rigen a partir de la hora 0 del miércoles 27.
*QUEDAN HABILITADAS LAS REUNIONES SOCIALES HASTA 10 PERSONAS (CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE BARBIJOS)
*QUEDAN HABILITADAS TODAS LAS ACTIVIDADES DE CULTO RELIGIOSO HASTA 10 PERSONAS CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL, USO DE BARBIJOS Y EVITAR CONTACTOS CON ELEMENTOS)
*SE HABITAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE ENCONTRABAN PERMITIDAS HASTA EL 12 DE ENERO.
*QUEDAN HABILITADAS LAS ACTIVIDADES EN GIMNASIOS (CON LAS MEDIDAS OPORTUNAMENTE ADOPTADAS EN CUANTO A DISTANCIAMIENTO, CANTIDAD DE PERSONAS, DESINFECCIÓN ENTRE TURNOS, VENTILACIÓN Y TODA OTRA DISPOSICIÓN ANTERIORMENTE ESTABLECIDA)
*RECORDATORIO: LOS RESTAURANTES, CULTOS, GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS CONTINUARÁN CON LA OBLIGACIÓN DE CONFECCIONAR UN LISTADO DE LAS PERSONAS QUE CONCURREN AL LUGAR POR DÍA Y POR TURNO, EL QUE SE CONSERVARÁ DURANTE 15 DÍAS Y DEBERÁ PRESENTARSE CUANDO EL COMITÉ DE CRISIS LO REQUIERA.
*QUEDAN HABILITADAS LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS.
*QUEDAN HABILITADAS LA PERMANENCIA DE LAS PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS: PLAZAS, PARQUES Y PLAYAS (CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE BARBIJOS) HASTA LA 01:00 HORAS.
*EL HORARIO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTES, BARES, KIOSCOS Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS INCLUSO CON SISTEMA DE DELIVERY, HASTA LAS 03: HORAS.
*CON EXCEPCIÓN DE FARMACIAS Y EXPENDIDO DE COMBUSTIBLES QUE NO TENDRÁN LIMITACIÓN HORARIA.
⚠INGRESO DE PERSONAS A LA LOCALIDAD
PARA EL INGRESO DE PERSONAS A LOCALIDAD, SE CONTINUARÁ CON EL CONTROL PREESTABLECIDO HASTA QUE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA LOCAL PERMITA SU MODIFICACIÓN, ES DECIR, LA OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
A) LAS PERSONAS DOMICILIADAS EN MONTE CASEROS QUE PROVENGAN DE OTRAS PROVINCIAS O DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES CONSIDERADAS DE RIESGO POR TENER ALTO NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 (LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA CONSIDERADA RIESGOS DIARIAMENTE SERÁN PUBLICADAS EN LA CUENTA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS REDES SOCIALES) DEBERÁN CONTAR CON HISOPADO NEGATIVO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 48 HORAS. Y AQUELLAS QUE NO CUENTEN CON HISOPADO NEGATIVO DEBERÁN CUMPLIR AISLAMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO POR EL TÉRMINO DE CATORCE (14) DÍAS.
B) LAS PERSONAS QUE NO SE DOMICILIAN EN EL MONTE CASEROS QUE PROVENGAN DE OTRAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTE NO CONSIDERADA DE RIESGO POR SU NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID- 19 (NO SERÁN INCLUIDAS EN LA PUBLICACIÓN DIARIA DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO EN LAS REDES SOCIALES, PODRÁN INGRESAR A LA LOCALIDAD NORMALMENTE, SIENDO OBLIGATORIA LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO IDENTIDAD. Y PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SE NO SE DOMICILIEN EN EL MONTE CASEROS Y QUE PROVENGAN DE OTRAS PROVINCIAS O DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES CONSIDERADA DE RIESGO POR TENER ALTO NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 ( LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA CONSIDERADAS DE RIESGO DIARIAMENTE SERÁN PUBLICADAS EN LA CUENTA EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS REDES SOCIALES) ÚNICAMENTE PODRÁN INGRESAR CON HISOPADO NEGATIVO Y DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS AISLAMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS.
C) EN TODOS LOS CASOS LAS PERSONAS DEBERÁN GESTIONAR EN EL PORTAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES HTTPS://PERMISOS.CORRIENTES.GOB.AR/ LOS PERMISOS PERTINENTES.
D) SE MANTIENE LA VIGENCIA DE LOS PERMISOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD EN OTRAS LOCALIDADES ESTABLECIDO EN EL 2DO.PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 º DEL DECRETO Nº 86/ 2020 DEL DEM.
Fuente: PRENSA MUNICIPAL DE MONTE CASEROS
No hay comentarios:
Publicar un comentario