EDICTO "VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/ SUCESORIO”. Expte Nº 14577/25

El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pelegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones “"VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/ SUCESORIO”. Expte Nº 14577//25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA M.I N° 4.157.268, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/ SUCESORIO". Expte Nº 14577/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 2556 Monte Caseros, 04 de junio de 2026.-, la cual, en su parte pertinente, dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA M.I. N° 4.157.268 y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan.. Notif.- Fdo. Julio Osvaldo Zamudio, Juez Civil, Com y Laboral, Monte Caseros- Ctes.-------------------------------------------------------------------------
Monte Caseros, Corrientes, 08 de junio de 2026.
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 - 08
Hora: 08:53:32
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