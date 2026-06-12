EDICTO “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26

El juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria a cargo de la Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes., correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775-423553, en las actuaciones: “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Sr. GUSTAVO ADOLFO AVID, DNI 8.594.841 para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la última publicación, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N°2567 dictada en fecha, 04 de JUNIO de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “Nº2567 Monte Caseros, 04 de junio de 2026.-...4) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. GUSTAVO ADOLFO AVID,DNI 8.594.841 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declarase abierto el juicio sucesorio ab-intestato.5) Cítese a estar a derecho al Sr. HECTOR ADOLFO YUNEZ, DNI 31.101.760, CUIT 20-31101760-9, con domicilio real en Boedo Av. 350, Piso 6, Dpto 20, Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Líbrese cédula ley 22172 para su notificación. Dese facultades para su diligenciamiento a los Dres. Carlos Fidel Soto y/o Carla Gabriela Soto y/o personas que estos designen con facultades de ley. 6) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.-- Notif.- Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO - Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.) Dra. ROSA NAOMI VALLEJOS Secretaria
Monte Caseros, Ctes. 09 de Junio del 2026.-
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 - 09
Hora: 11:01:13
No hay comentarios:
Publicar un comentario