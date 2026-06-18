DPEC ofrece un plan integral de regularización comercial con importantes beneficios
La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que se encuentra habilitada la Moratoria 2026 para regularizar deudas en relación al servicio eléctrico. Este mecanismo se encuentra vigente hasta el 31 de julio de corriente año y cuenta con importantes beneficios para quienes accedan al mismo.
Ante la existencia de deudas o facturas impagas la DPEC lanza a una moratoria para que todos los usuarios puedan regularizar su situación en relación con el servicio, evitando cortes. Este programa contempla el acceso de hasta 36 cuotas sin interés, posibilitando un ahorro de hasta el 100% de intereses.
La DPEC impulsa esta Moratoria dentro de un Plan Integral de Regularización Comercial del año 2026, como una iniciativa extraordinaria orientada a facilitar la normalización de la situación comercial de los usuarios, promover la actualización de registro de los suministros y generar mecanismos accesibles para la cancelación de obligaciones pendientes.
La mencionada propuesta surge como resultado de un análisis de aquellos que mantienen situaciones comerciales pendientes vinculadas a deudas acumuladas, titularidades desactualizadas, suministros cuyos titulares han fallecido, ocupaciones de hecho o dificultades para cumplir con determinados requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente.
En este sentido el programa permitirá a los usuarios: Acceder a planes de financiación especiales, regularizar deudas acumuladas, recuperar convenios de pago caducos, actualizar titularidades, resolver situaciones derivadas de titulares fallecidos, incorporarse formalmente al sistema comercial, simplificar requisitos documentales, evitar trámites múltiples y gestiones reiteradas.
Asimismo, se contemplan condiciones especiales para usuarios de menores recursos, jubilados, pensionados y personas que acrediten situaciones que limiten su capacidad de pago.
Todos los interesados pueden acercarse a las oficinas comerciales de su localidad y recibir más información con respecto a los requisitos y características de la moratoria. En este sentido también se puede utilizar nuestro ChatBot de autogestión para consultar facturas, pedir estado de deuda y abonarlas. Las mismas consultas se pueden realizar mediante nuestro WhatsApp oficial (3795 – 389298) y también las consultas pueden ser canalizadas mediante el correo electrónico dpecdigital@dpec.com.ar
Acércate, no dejes pasar esta oportunidad única para estar al día con el pago del servicio. Con esto la DPEC reafirma su compromiso con los usuarios brindando estos programas con importantes beneficios al alcance de todos.
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